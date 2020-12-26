СК в Новосибирске проверит полицию после публикаций о грязных детях в семье без воды

Сегодня, 26 декабря, в новосибирском управлении Следственного комитета сообщили о начале проверки в отношении отдела по делам несовершеннолетних МВД. Поводом для этого стала публикация в социальных сетях о том, что полицейские около 10 лет не обращают внимания на неблагополучную семью.
Сообщается, что семья живет в захламлённом доме без нормального туалета и воды зимой. Дети ходят в школу грязные и неопрятные. Следователи начали проверку именно на предмет халатности сотрудников полици.
В СК намерены изучить все обстоятельства, изложенные в сообщении. После этого дадут принципиальную оценку действиям сотрудников профильных служб, обязанных следить за соблюдением прав и законных интересов ребенка в семье.