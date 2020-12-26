СК в Новосибирске проверит полицию после публикаций о грязных детях в семье без воды

Сегодня, 26 декабря, в новосибирском управлении Следственного комитета сообщили о начале проверки в отношении отдела по делам несовершеннолетних МВД. Поводом для этого стала публикация в социальных сетях о том, что полицейские около 10 лет не обращают внимания на неблагополучную семью.