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Сверхсекретный истребитель Су-57 приземлился в новосибирском аэропорту

26 декабря 2020, 12:30
Новейший истребитель пятого поколения Су-57 стоит 2,5 млрд рублей.

Истребитель Су-57 под кодовым названием «Преступник» совершил посадку в новосибирском аэропорту Толмачево.

Прозвище Felon (преступник, жесткий) ему присвоила НАТО. По словам экспертов, это первый серийный самолет, в войсках подобных пока нет.

Производство многофункциональных истребителей находится в Комсомольске-на-Амуре. Он обладает беспрецедентными характеристиками и уничтожает цели на земле, на суше и на воде с преодолением систем ПВО противника. Истребитель имеет комплекс современного оборудования.

Производитель уверен, что Су-57 превосходит над всеми современными самолетами данного класса в мире.

Самолет поступил на вооружение Воздушно-космических сил РФ.

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