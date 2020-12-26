Сверхсекретный истребитель Су-57 приземлился в новосибирском аэропорту

Истребитель Су-57 под кодовым названием «Преступник» совершил посадку в новосибирском аэропорту Толмачево.
Прозвище Felon (преступник, жесткий) ему присвоила НАТО. По словам экспертов, это первый серийный самолет, в войсках подобных пока нет.
Производство многофункциональных истребителей находится в Комсомольске-на-Амуре. Он обладает беспрецедентными характеристиками и уничтожает цели на земле, на суше и на воде с преодолением систем ПВО противника. Истребитель имеет комплекс современного оборудования.
Производитель уверен, что Су-57 превосходит над всеми современными самолетами данного класса в мире.
Самолет поступил на вооружение Воздушно-космических сил РФ.