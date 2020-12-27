В Новосибирске задержали злоумышленников, обманувших 10 жителей Удмуртии

Используя базы данных финансовых организаций, молодые люди звонили клиентам, желавшим получить кредит. Они сообщали об одобренных заявках и сниженной процентной ставке. Взамен просили оплатить 1-2% от суммы кредита комиссии. После этого у них вымогали деньги за страховку и оплату услуг курьера.