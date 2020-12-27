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В Новосибирске задержали злоумышленников, обманувших 10 жителей Удмуртии

27 декабря 2020, 17:32
У телефонных мошенников изъяты два десятка аппаратов, банковские карты и наличные деньги.

В Новосибирске задержали банду злоумышленников, которых подозревают дистанционном мошенничестве в отношении как минимум 10 жителей Удмуртии. Об этом республиканская пресс-служба МВД.

В ходе расследования полицейские вскрыли хитрую криминальную схему. Ее реализовывали семеро жителей Новосибирской области в возрасте от 18 до 33 лет. Их задержали в арендованной квартире. Они устроили там колл-центр.

Используя базы данных финансовых организаций, молодые люди звонили клиентам, желавшим получить кредит. Они сообщали об одобренных заявках и сниженной процентной ставке. Взамен просили оплатить 1-2% от суммы кредита комиссии. После этого у них вымогали деньги за страховку и оплату услуг курьера.

Потерпевшие переводили на указанные счета от 10 до 150 тыс. рублей. У телефонных мошенников изъяты два десятка аппаратов, банковские карты и наличные деньги. Подозреваемых уже этапировали в Удмуртию.

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#Новости#Криминал
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