Восемь человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Коронавирус унес жизни еще восьми новосибирцев. Сообщается о смерти мужчин в возрасте 55, 59, 63 и 73 лет и женщин в возрасте 63, 66, 69, и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса по официальным данным умерли уже 933 человека.