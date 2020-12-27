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Восемь человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

27 декабря 2020, 14:16
Всего в регионе от коронавируса по официальным данным умерли уже 933 человека.

В Новосибирской области за минувшие сутки выявили 157 случаев COVID-19. Таковы данные оперштаба на утро 27 декабря. Число заболевших достигло 27 272, из них 1598 – дети.

Выздоровели 93 пациента. Всего с начала пандемии победили болезнь 23 224 человека.

Коронавирус унес жизни еще восьми новосибирцев. Сообщается о смерти мужчин в возрасте 55, 59, 63 и 73 лет и женщин в возрасте 63, 66, 69, и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса по официальным данным умерли уже 933 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 159 человек. 43 пациента тяжело переносят болезнь. Они помещены в реанимацию на аппараты ИВЛ.

В Новосибирске госпитализировано 2050 взрослых и 23 ребенка с коронавирусом и подозрением на него. Еще 1186 пациентов содержатся в ЦРБ области.

В Новосибирской области проведено 1 058 438 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 7634 жителя региона. 78 393 человека отбыли карантин и сняты с меднаблюдения.

За минувшие сутки 2622 новосибирца заболели ОРВИ. Госпитализировать пришлось 21 пациента.

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