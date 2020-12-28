После ареста дорогих автомобилей у владельцев нашлись деньги на оплату долгов

В налоговой отметили, что те, у кого арестовывали автомобили, имели весьма крупные долги. А их транспорт оценивался довольной дорого. Например, у 43-летнего жителя Кировского района набралось долгов по транспортному налогу на 339 тысяч рублей. И его Lexus LX570 эвакуировали. Когда автомобиль забирали, он отказался выходить из него. За это у гражданина отобрали и документы на машину. В итоге он погасил задолженность в полном объеме.