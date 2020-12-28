После ареста дорогих автомобилей у владельцев нашлись деньги на оплату долгов

Новосибирские налоговики нашли простой способ выбивать деньги из должников. За три месяца они провели десятки рейдов, в ходе которых арестовывали автомобили тех, кто имел крупную задолженность по налогам. В итоге казна пополнилась более шестью миллионами рублей.
В налоговой отметили, что те, у кого арестовывали автомобили, имели весьма крупные долги. А их транспорт оценивался довольной дорого. Например, у 43-летнего жителя Кировского района набралось долгов по транспортному налогу на 339 тысяч рублей. И его Lexus LX570 эвакуировали. Когда автомобиль забирали, он отказался выходить из него. За это у гражданина отобрали и документы на машину. В итоге он погасил задолженность в полном объеме.
Таких примеров достаточно. У должников арестовывали дорогие BMW и Mercedes. Суммы долгов исчислялись от десятков до сотен тысяч рублей. Но, лишившись автомобиля, должники находили деньги, чтобы расплатиться с государством.
- Арест и эвакуация автомобиля оказываются очень действенным способом, побуждающим злостных должников к оплате задолженности, - отметила начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова.