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После ареста дорогих автомобилей у владельцев нашлись деньги на оплату долгов

28 декабря 2020, 18:30
Налоговая служба нашла действенный способ влияния на неплательщиков.

Новосибирские налоговики нашли простой способ выбивать деньги из должников. За три месяца они провели десятки рейдов, в ходе которых арестовывали автомобили тех, кто имел крупную задолженность по налогам. В итоге казна пополнилась более шестью миллионами рублей.

В налоговой отметили, что те, у кого арестовывали автомобили, имели весьма крупные долги. А их транспорт оценивался довольной дорого. Например, у 43-летнего жителя Кировского района набралось долгов по транспортному налогу на 339 тысяч рублей. И его Lexus LX570 эвакуировали. Когда автомобиль забирали, он отказался выходить из него. За это у гражданина отобрали и документы на машину. В итоге он погасил задолженность в полном объеме.

Таких примеров достаточно. У должников арестовывали дорогие BMW и Mercedes. Суммы долгов исчислялись от десятков до сотен тысяч рублей. Но, лишившись автомобиля, должники находили деньги, чтобы расплатиться с государством.

- Арест и эвакуация автомобиля оказываются очень действенным способом, побуждающим злостных должников к оплате задолженности, - отметила начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова.

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