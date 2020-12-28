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В Новосибирской области за выходные поймали 32 пьяных водителя

28 декабря 2020, 21:05
Пять из них сели нетрезвыми за руль повторно.

В Новосибирской области с 25 по 28 декабря ГИБДД проводила рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель». В ходе них было поймано 32 водителя в состоянии опьянения.

Из общего числа задержанных 11 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Пять водителей были уличены в управлении автомобилем в состоянии опьянения повторно.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А в отношении водителей повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, будут возбуждены уголовные дела.

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