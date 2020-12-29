Ара Абрамян требует реванша

Также он заявил, что Алиев виноват в том, что два народа сейчас не могут жить в мире. Письмо прокомментировал азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев.
По мнению журналиста, письмо Абрамяна несет в себе практически неприкрытую угрозу возобновления военных действий, пишет «Независимая газета».
Фатуллаев назвал письмо Абрамяна пустым по содержанию с точки зрения будущего мира в Карабахе. Он считает, что более уместно было бы выражать обеспокоенность судьбой Армении и ее народа.
Он отметил, что в письме лидер армян России обвиняет Азербайджан в том, что тот совершил нападение и захватил ряд населенных пунктов, дойдя до Севана. Также Абрамян обвиняет Алиева в попытках переписать историю путем уничтожения армянских могил, храмов и памятников архитектуры.Сам Фатуллаев утверждает обратное и спрашивает, кто разрушил дворец карабахских ханов и еще порядка 8000 сооружений азербайджанской и мусульманской культуры.
Журналист также недоумевает, почему лидеры Армении не извинились перед азербайджанцами. Вместо этого в письме содержатся обвинения в захвате армянской земли и выдворении с нее более миллиона граждан. Абрамян также обвиняет Алиева в том, что тот «торпедирует» новую модель мира в Карабахе. При этом президент Азербайджана повторил слова Владимира Путина о том, что конфликт в Нагорном Карабахе закончен. Фатуллаев заявляет, что все инициативы, носившие политический характер, предлагал и озвучивал азербайджанский президент, действуя в рамках миротворческой стратегии.
Например, Алиев предложил создать так называемую «платформу шести». В нее должны войти государства Закавказья, чтобы решать вопросы кооперации и региональной интеграции. Кроме этого, в Баку разрабатывают масштабную стратегию по реконструкции вновь обретенных земель, обсуждают взаимодействие с Ираном и логистические схемы.
А в Ереване, по словам журналиста, продолжают проявлять агрессию, причем не только в адрес Азербайджана, но и в адрес Турции и даже России. К слову, Турцию Абрамян в письме приравнял к террористическому государству. Фатуллаев видит в письме заявление о будущей «реваншистской войне».
«Республика Армения бросила безоружных и плохо обученных армянских молодых людей умирать на оккупированных территориях во имя сумасбродной идеи создания армянского царства в границах, установленных античными географами и историками», — написал журналист.