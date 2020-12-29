Ара Абрамян требует реванша

Журналист также недоумевает, почему лидеры Армении не извинились перед азербайджанцами. Вместо этого в письме содержатся обвинения в захвате армянской земли и выдворении с нее более миллиона граждан. Абрамян также обвиняет Алиева в том, что тот «торпедирует» новую модель мира в Карабахе. При этом президент Азербайджана повторил слова Владимира Путина о том, что конфликт в Нагорном Карабахе закончен. Фатуллаев заявляет, что все инициативы, носившие политический характер, предлагал и озвучивал азербайджанский президент, действуя в рамках миротворческой стратегии.