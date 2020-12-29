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Ара Абрамян требует реванша

30 декабря 2020, 00:07
Глава Союза армян России Ара Абрамян написал письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В нем говорится, что ситуация, которая сейчас сложилась в Карабахе, — это «мина замедленного действия».

Также он заявил, что Алиев виноват в том, что два народа сейчас не могут жить в мире. Письмо прокомментировал азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев.

По мнению журналиста, письмо Абрамяна несет в себе практически неприкрытую угрозу возобновления военных действий, пишет «Независимая газета».

Фатуллаев назвал письмо Абрамяна пустым по содержанию с точки зрения будущего мира в Карабахе. Он считает, что более уместно было бы выражать обеспокоенность судьбой Армении и ее народа.

Он отметил, что в письме лидер армян России обвиняет Азербайджан в том, что тот совершил нападение и захватил ряд населенных пунктов, дойдя до Севана. Также Абрамян обвиняет Алиева в попытках переписать историю путем уничтожения армянских могил, храмов и памятников архитектуры.Сам Фатуллаев утверждает обратное и спрашивает, кто разрушил дворец карабахских ханов и еще порядка 8000 сооружений азербайджанской и мусульманской культуры.

Журналист также недоумевает, почему лидеры Армении не извинились перед азербайджанцами. Вместо этого в письме содержатся обвинения в захвате армянской земли и выдворении с нее более миллиона граждан. Абрамян также обвиняет Алиева в том, что тот «торпедирует» новую модель мира в Карабахе. При этом президент Азербайджана повторил слова Владимира Путина о том, что конфликт в Нагорном Карабахе закончен. Фатуллаев заявляет, что все инициативы, носившие политический характер, предлагал и озвучивал азербайджанский президент, действуя в рамках миротворческой стратегии.

Например, Алиев предложил создать так называемую «платформу шести». В нее должны войти государства Закавказья, чтобы решать вопросы кооперации и региональной интеграции. Кроме этого, в Баку разрабатывают масштабную стратегию по реконструкции вновь обретенных земель, обсуждают взаимодействие с Ираном и логистические схемы.

А в Ереване, по словам журналиста, продолжают проявлять агрессию, причем не только в адрес Азербайджана, но и в адрес Турции и даже России. К слову, Турцию Абрамян в письме приравнял к террористическому государству. Фатуллаев видит в письме заявление о будущей «реваншистской войне».

«Республика Армения бросила безоружных и плохо обученных армянских молодых людей умирать на оккупированных территориях во имя сумасбродной идеи создания армянского царства в границах, установленных античными географами и историками», — написал журналист.

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