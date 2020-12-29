Новосибирский 15-летний школьник получил 100 тысяч за спасение пятерых детей

- Мы с другом сидели в комнате, смотрели телевизор, играли, потом посмотрели в окно, увидели, что люди бегут к нашему дому, кричат. Мой брат, Коля, (12 лет) вышел в соседнюю комнату, увидел дым, позвал меня, и я уже увидел, что горят две комнаты и сенцы (прихожая). Сделали так: мой друг Максим Шевченко вылез первым, а я ему подавал всех остальных: Колю, Андрюшу, Лизу, Раю и Катю, самой младшей полтора года, – рассказал о своем подвиге Сергей Терехов.