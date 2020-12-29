Новосибирского чиновника будут судить за смерть 10-летнего мальчика

Начальник РАТИ Новосибирска Сергей Сологубов предстанет перед судом за смерть 10-летнего ребенка.
Чиновника из администрации Кировского района Новосибирска обвиняют по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».
Согласно материалам дела, в июне 2019 года между улицами Виктора Шевелева и Бронной местный житель в поисках лома черного металла незаконно вырыл яму на территории несанкционированной свалки. Землю он ссыпал у ЛЭП. В итоге там образовалась большая насыпь.
Днем 17 июля 2019 года, проходя по несанкционированному отвалу, подросток задел шеей высоковольтный провод, и его ударило током. Мальчик скончался.
Как считает следствие, Сологубов нарушил требования правил благоустройства и не дал распоряжение убрать несанкционированную насыпь.