Новосибирского чиновника будут судить за смерть 10-летнего мальчика

Согласно материалам дела, в июне 2019 года между улицами Виктора Шевелева и Бронной местный житель в поисках лома черного металла незаконно вырыл яму на территории несанкционированной свалки. Землю он ссыпал у ЛЭП. В итоге там образовалась большая насыпь.