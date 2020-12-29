Россиянам показали дизайн будущих летающих автомобилей

– Когда мы начинали работу над проектом, нашей изначальной целью было не просто сделать что-то, что может вертикально взлетать и садиться и потенциально летать в городе. Мы решили создать летательный аппарат, который идеально впишется в текущее устройство городов и при этом будет достаточно безопасным и компактным, - приводит слова авторов проекта портал 36on.ru.