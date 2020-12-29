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Россиянам показали дизайн будущих летающих автомобилей

29 декабря 2020, 19:00
Стартап Scienex из Воронеже показал дизайн летающей машины Flyter.

Россиянам представили концепцию летающего транспорта, который должен вписаться в устройство городов. Согласно ему, никаких квадрокоптеров не ожидается. Создателем концепта выступил воронежский стартап Scienex, показавший дизайн летающей машины Flyter.

– Когда мы начинали работу над проектом, нашей изначальной целью было не просто сделать что-то, что может вертикально взлетать и садиться и потенциально летать в городе. Мы решили создать летательный аппарат, который идеально впишется в текущее устройство городов и при этом будет достаточно безопасным и компактным, - приводит слова авторов проекта портал 36on.ru.

При работе над проектом была разработана новая аэродинамическая схему. На это ушло почти два года работы, и в итоге была найдена идеальная форма летающего транспорта.

Предполагается, что такая машины впишется в стандартное парковочное место. Ее габариты составляют пять на два метра. Какие-либо винты у летательного аппарата отсутствуют.

Разработчики заявляют, что машина сможет преодолевать расстояние в 100 километров. А ее скорость превысит 100 километров в час.

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