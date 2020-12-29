В Новосибирске застройщика за хищение 360 млн рублей приговорили к 5 годам условно

Сегодня, 29 декабря, Октябрьский районный суд Новосибирска огласил свое решение по делу застройщика Валерия Наливкина. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Директору ООО «СтройЦентр» назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет. Но его постановили считать условным с испытательным сроком 3,5 года.
За обманутыми дольщиками и другими потерпевшими от действий Наливкина признано право на удовлетворение заявленных ими гражданских исков. Вопрос о размере возмещения гражданских исков передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.