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В Новосибирске застройщика за хищение 360 млн рублей приговорили к 5 годам условно

29 декабря 2020, 16:43
Валерий Наливкин избежал заключения в колонии

Сегодня, 29 декабря, Октябрьский районный суд Новосибирска огласил свое решение по делу застройщика Валерия Наливкина. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Директору ООО «СтройЦентр» назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет. Но его постановили считать условным с испытательным сроком 3,5 года.

За обманутыми дольщиками и другими потерпевшими от действий Наливкина признано право на удовлетворение заявленных ими гражданских исков. Вопрос о размере возмещения гражданских исков передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

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