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Пьяный новосибирец застрял головой между прутьями перил и уснул

30 декабря 2020, 15:31
Домой жена категорически отказалась пускать пострадавшего.

Спасатели МАСС вызволили попавшего в неприятную ситуацию жителя Новосибирска. Поступило сообщение, что сильно выпивший 52-летний сибиряк спит, просунув в подъезде голову между прутьями. Его дыхание затруднено.

Спасатели прибыли на улицу Кубовую в Заельцовском районе Новосибирска. Выяснилось, что несчастного из квартиры выгнала жена и он устроился на ночлег в подъезде, но неудачно просунул голову между прутьями.

С помощью гидравлического инструмента спасатели откусили один прут и вызволили мужчину. Домой жена категорически отказалась пускать пострадавшего. Так что мужчина продолжил спать на лестничной площадке.

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