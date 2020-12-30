Пьяный новосибирец застрял головой между прутьями перил и уснул

Спасатели МАСС вызволили попавшего в неприятную ситуацию жителя Новосибирска. Поступило сообщение, что сильно выпивший 52-летний сибиряк спит, просунув в подъезде голову между прутьями. Его дыхание затруднено.
Спасатели прибыли на улицу Кубовую в Заельцовском районе Новосибирска. Выяснилось, что несчастного из квартиры выгнала жена и он устроился на ночлег в подъезде, но неудачно просунул голову между прутьями.
С помощью гидравлического инструмента спасатели откусили один прут и вызволили мужчину. Домой жена категорически отказалась пускать пострадавшего. Так что мужчина продолжил спать на лестничной площадке.