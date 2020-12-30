В Хабаровском крае сдерживают цены на социально значимые товары

Однако в магазине «Самбери», расположенном по соседству и пока еще не принимающем участие в программе по сдерживанию цен, ситуация оказалась совсем другой. Стоимость растительного масла в среднем составляет 93 рубля, однако это лишь за 800 г. Цены за литр масла начинаются от 109 рублей, но на прилавках такого товара не оказалось.