В Хабаровском крае сдерживают цены на социально значимые товары

Цены на основные продукты, такие как растительное масло, сахар, яйца, муку и говядину, стали расти в конце года. Президент Владимир Путин поручил правительству принять ряд мер по сдерживанию роста цен и зафиксировать стоимость основных продуктов, сообщает vostokmedia.com.
Аналогичную меру предприняли и на уровне региона. Михаил Дегтярев поручил министерству сельского хозяйства заключить соглашение с рядом торговых сетей. Это позволит держать цены на одном уровне на ключевые продукты, такие как сахар, мука, молоко и другие.
Во время рабочей поездки глава региона посетил один из магазинов торговой сети «Амба», заключившей данное соглашение. Михаил Дегтярев изучил весь ассортимент и цены на продукты. Покупатели, с которыми Дегтярев пообщался в торговом зале, отметили, что в целом их устраивает стоимость на продукты.
Однако в магазине «Самбери», расположенном по соседству и пока еще не принимающем участие в программе по сдерживанию цен, ситуация оказалась совсем другой. Стоимость растительного масла в среднем составляет 93 рубля, однако это лишь за 800 г. Цены за литр масла начинаются от 109 рублей, но на прилавках такого товара не оказалось.
«В итоге мы смогли купить масло лишь за 117 рублей. Подобная ситуация и по другим продуктам, в связи с чем мы ожидаем, что все торговые сети подключатся к нашему соглашению, чтобы все же держать цены по наиболее социально значимым товарам. Есть поручение президента, и в нашем регионе мы намерены его исполнять», - прокомментировал Михаил Дегтярёв.
В Комсомольске-на-Амуре мониторят уровень цен более чем в 10 торговых объектах. Наибольший рост цен фиксируют на яйца, масло подсолнечное, сахар, морковь, говядину, лук, картофель, гречку и муку.