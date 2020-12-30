В Новосибирске перенесли рассмотрение дела замахнувшейся на ребенка медсестры

Сегодня, 30 декабря, в Новосибирске должно было состояться рассмотрение уголовного дела в отношении медсестры детской туберкулезной больницы. Ее обвиняют по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ранее в сеть попало видео, на котором медсестра замахивается на мальчика.
23 декабря мировой судья третьего судебного участка во время заседания потребовала пригласить пострадавшую сторону – шестилетнего ребенка. В связи с этим заседание перенесли на 30 декабря. Но оно снова сорвалось по причине болезни пострадавшего.
Суд принял решение вернуться к рассмотрению дела уже после Нового года. Заседание назначено на 13 января.