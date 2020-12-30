В Новосибирске перенесли рассмотрение дела замахнувшейся на ребенка медсестры

Сегодня, 30 декабря, в Новосибирске должно было состояться рассмотрение уголовного дела в отношении медсестры детской туберкулезной больницы. Ее обвиняют по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ранее в сеть попало видео, на котором медсестра замахивается на мальчика.