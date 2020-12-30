В новосибирском магазине «Лента» произошел потоп

Сегодня, 30 декабря, накануне Нового года в новосибирском магазине «Лента» на улице Бориса Богаткова произошел потоп. Посетителей это не остановили и они продолжили штурмовать кассы.покинуть помещение.
- Кипяток ручьем, пар, вода по всему магазину, но Новый год есть Новый год, продолжаем закупаться, — рассказали подписчики сообщества «Инцидент Новосибирск».
Как уточняет НГС со ссылкой на пресс-службу «Ленты», в помещении над магазином прорвало трубу. В компании утверждают, что это не кипяток. Пострадавших нет, а все последствия уже устранены.