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В новосибирском магазине «Лента» произошел потоп

31 декабря 2020, 01:05
Покупателей это не остановило.

Сегодня, 30 декабря, накануне Нового года в новосибирском магазине «Лента» на улице Бориса Богаткова произошел потоп. Посетителей это не остановили и они продолжили штурмовать кассы.покинуть помещение.

- Кипяток ручьем, пар, вода по всему магазину, но Новый год есть Новый год, продолжаем закупаться, — рассказали подписчики сообщества «Инцидент Новосибирск».

Как уточняет НГС со ссылкой на пресс-службу «Ленты», в помещении над магазином прорвало трубу. В компании утверждают, что это не кипяток. Пострадавших нет, а все последствия уже устранены.

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#Новости#Происшествия
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