Четвёртый мост через Обь в Новосибирске закончат на 62% в 2021 году

Готовность четвертого моста через Обь в Новосибирске составляет 20%. Это пятая часть от общего плана строительства. В 2020 году успели установить опоры в русле реки и уже начали монтировать пролетные строения. Об этом сообщила пресс-служба группы «ВИС».
В релизе сообщается, что устроено 147 буронабивных свай в русле реки и на обоих берегах. Смонтированы 10 опор, возводятся пролеты. на автомобильной трассе заменили больше 100 тысяч кубических метров непригодного грунта. Возведена насыпь.
Скоро начнется строительство тоннеля под путями Транссибирской магистрали. Площадка уже подготовлена.
К концу следующего года строители планируют выполнить 62% работ. Будет уже установлен мост, начнется укладка автомобильного подхода.