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Эпидемия ОРВИ: за сутки заболели 2061 новосибирец

31 декабря 2020, 14:04
Госпитализировать в последний день уходящего года пришлось 25 пациентов.

В Новосибирской области за сутки ОРВИ заболели 2 061 человек. Таковы данные оперштаба на 31 декабря. Госпитализировать в последний день уходящего года пришлось 25 пациентов.

Что касается коронавируса, то в регионе зарегистрировано 27 885 случаев COVID-19 (+149 за сутки), в том числе у 1 630 детей. 23 996 человек выздоровели (+238 за сутки). Скончались 967 пациентов (+9 за сутки).

В отделениях интенсивной терапии лежат 131 человек. Особенно тяжело переносят болезнь 28 пациентов. Они в реанимации подключены к аппаратам ИВЛ.

В Новосибирске Новый год в больнице встретят 1 765 взрослых и 6 детей с коронавирусом и подозрением на него. Еще 1 114 пациентов содержатся в больницах области.

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