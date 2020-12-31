Эпидемия ОРВИ: за сутки заболели 2061 новосибирец

В Новосибирской области за сутки ОРВИ заболели 2 061 человек. Таковы данные оперштаба на 31 декабря. Госпитализировать в последний день уходящего года пришлось 25 пациентов.
Что касается коронавируса, то в регионе зарегистрировано 27 885 случаев COVID-19 (+149 за сутки), в том числе у 1 630 детей. 23 996 человек выздоровели (+238 за сутки). Скончались 967 пациентов (+9 за сутки).
В отделениях интенсивной терапии лежат 131 человек. Особенно тяжело переносят болезнь 28 пациентов. Они в реанимации подключены к аппаратам ИВЛ.
В Новосибирске Новый год в больнице встретят 1 765 взрослых и 6 детей с коронавирусом и подозрением на него. Еще 1 114 пациентов содержатся в больницах области.