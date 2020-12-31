Новосибирцам рассказали о правилах выбора икры

Покупать банки с икрой (лучше стеклянные) следует в проверенных местах. Не стоит приобретать деликатес в сомнительных местах, с рук и на развес. Как правило контрабандную икру обрабатывают уротропином: это очень опасный консервант, запрещенный в России и многих странах мира.