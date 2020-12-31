Новосибирцам рассказали о правилах выбора икры

Красная икра - один из любимых деликатесов на столе новосибирцев в Новый год. И очень важно не ошибиться с выбором. В Роскачестве рассказали, как правильно подобрать деликатес.
В первую очередь необходимо ориентироваться на дату вылова продукта. Это должен быть период с мая по октябрь.
Произведена икра должна быть рядом с местом отлова. Предпочтение отдается Камчатке или Сахалину, с маркировкой «ГОСТ».
Важно обратить внимание на то, как оформлена дата выпуска продукта. На жестяных банках дата у правильной икры выбита наружу, а не вовнутрь. Это тоже своего рода знак качества красной игры.
Покупать банки с икрой (лучше стеклянные) следует в проверенных местах. Не стоит приобретать деликатес в сомнительных местах, с рук и на развес. Как правило контрабандную икру обрабатывают уротропином: это очень опасный консервант, запрещенный в России и многих странах мира.