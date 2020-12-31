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Новосибирцам рассказали о правилах выбора икры

31 декабря 2020, 17:18
Предпочтение отдается Камчатке или Сахалину, с маркировкой «ГОСТ».

Красная икра - один из любимых деликатесов на столе новосибирцев в Новый год. И очень важно не ошибиться с выбором. В Роскачестве рассказали, как правильно подобрать деликатес.

В первую очередь необходимо ориентироваться на дату вылова продукта. Это должен быть период с мая по октябрь.

Произведена икра должна быть рядом с местом отлова. Предпочтение отдается Камчатке или Сахалину, с маркировкой «ГОСТ».

Важно обратить внимание на то, как оформлена дата выпуска продукта. На жестяных банках дата у правильной икры выбита наружу, а не вовнутрь. Это тоже своего рода знак качества красной игры.

Покупать банки с икрой (лучше стеклянные) следует в проверенных местах. Не стоит приобретать деликатес в сомнительных местах, с рук и на развес. Как правило контрабандную икру обрабатывают уротропином: это очень опасный консервант, запрещенный в России и многих странах мира.

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