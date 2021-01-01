Эпидемия ОРВИ: в Новый год простудились 1985 новосибирцев

В Новый год 1 985 человек в Новосибирской области заболели ОРВИ. Об этом сообщает оперштаб региона 1 января. Госпитализировать пришлось 13 пациентов.
Что касается коронавируса, то в 1 января в регионе COVID-19 заболели 152 человека, выписались 244 новосибирца. Всего с начала пандемии заболели 28 037 человек, из которых 1 638 - дети. Победили болезнь 24 240.
Скончались еще 7 новосибирцев. Это мужчины в возрасте 56, 62, 64, 70 и 82-х лет, а также 61 и 71-летняя женщины. Всего в регионе COVID-19 унес жизни уже 974 человек.
В отделениях интенсивной терапии лежат 147 человек, 24 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.
В Новосибирске госпитализированы 1 580 взрослых и 4 ребенка с коронавирусом и подозрением на него. Еще 1 054 аналогичных пациента содержатся в ЦРБ региона. В Новосибирской области сделано уже 1 079 842 теста на коронавирус.