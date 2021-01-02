Пропавший в новогоднюю ночь новосибирский подросток найден погибшим

В Новосибирске найдено тело 16-летнего подростка из Калининского района. О его гибели сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт Новосибирск», которые занимались поиском пропавшего.
Известно, что молодой человек вышел из гостей рано утром 1 января и направился домой, куда он так и не пришел. Розыском подростка занимались не только добровольцы, но и полиция.
Спустя сутки в сообществе волонтеров в соцсети «ВКонтакте» появилась информация: «Найден, погиб. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего». В полиции уточнили, что тело подростка было найдено еще 1 января.
Дело передано в Следственный комитет России по Новосибирской области. Именно он займется расследованием гибели несовершеннолетнего.