Новосибирские власти проверят информацию об истязаниях подростка в интернате

Сообщалось, что в Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей целый год издевались над 17-летним инвалидом. Его привязывали к кровати и избивали. У него якобы зафиксированы ссадины и ушибы, пролежни, гематомы на голове, сломаны 2 пальца были, отколот зуб, сломан нос.