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Новосибирские власти проверят информацию об истязаниях подростка в интернате

4 января 2021, 17:17
Проверке подвергнется отдел опеки и попечительства администрации Тогучинского района.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области присоединилось к проверке инцидента в Ояшинском детском доме. Информация об истязаниях подростка появилась в соцсетях.

Сообщалось, что в Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей целый год издевались над 17-летним инвалидом. Его привязывали к кровати и избивали. У него якобы зафиксированы ссадины и ушибы, пролежни, гематомы на голове, сломаны 2 пальца были, отколот зуб, сломан нос.

Параллельно проверку ведут следственный комитет и прокуратура. Они изучают не только ситуацию в детском доме, но и в администрации Тогучинского района.

Проверке подвергнется отдел опеки и попечительства районной администрации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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