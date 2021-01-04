Новосибирские власти проверят информацию об истязаниях подростка в интернате

Министерство труда и социального развития Новосибирской области присоединилось к проверке инцидента в Ояшинском детском доме. Информация об истязаниях подростка появилась в соцсетях.
Сообщалось, что в Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей целый год издевались над 17-летним инвалидом. Его привязывали к кровати и избивали. У него якобы зафиксированы ссадины и ушибы, пролежни, гематомы на голове, сломаны 2 пальца были, отколот зуб, сломан нос.
Параллельно проверку ведут следственный комитет и прокуратура. Они изучают не только ситуацию в детском доме, но и в администрации Тогучинского района.
Проверке подвергнется отдел опеки и попечительства районной администрации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.