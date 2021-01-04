В Новосибирске мэрия подала в суд на снизившего стоимость проезда перевозчика

В Новосибирске мэрия подала в суд на компанию-перевозчика «ЛОТиОС», представителем которой является общественник Михаил Большов. Чиновники настроены расторгнуть договор на перевозку пассажиров по маршруту №55 «ОРМЗ — Центральный корпус» в Советском районе.
Как сообщает Тайга.инфо, заседание по делу назначено на 12 января. Претензии департамента транспорта сводятся к тому, что перевозчик не предоставил ежеквартальный отчет и не выполняет всех положенных по расписанию рейсов.
Адвокат перевозчика настаивает на том, что это формальные придирки. Отчет компания отправила, и тому есть заверенное подтверждение. Что касается регулярности рейсов, то в пандемию их действительно стало меньше, но затем ситуация, по словам представителя фирмы, выровнялась. Кроме того, контроль за сайтом, учитывающим передвижения маршруток, принадлежит, по словам самого Большого, только мэрии и чиновники по своему усмотрению могут его включать или выключать, получая данные.
Пикантной подробностью является то, что компания Большова снизила стоимость проезда в своих маршрутках, сделав его более доступным для пассажиров. По мнению перевозчика, это не понравилось конкурентам, которые и оказывают влияние на мэрию.