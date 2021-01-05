Новосибирский «картельный» сговор назван в числе самых громких дел 2020 года

Напомним, в июле руководители компаний «Фито» и «Терра» Александр Мартынюк и Яков Кузнецов были признаны виновными по части 2 статьи 178 УК РФ. Их приговорили к двум годам условно и штрафу в полмиллиона рублей. Суд пришел к выводу, что предприниматели ограничили конкуренцию путем соглашения, которое позволило им получить доход в особо крупном размере - порядка 576 миллионов рублей за 2015−2017 годы.