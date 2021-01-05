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Новосибирский «картельный» сговор назван в числе самых громких дел 2020 года

5 января 2021, 14:25
Руководителей компаний «Фито» и «Терра» приговорили к двум годам заключения.

Дело об ограничении конкуренции с получением сверхдоходов при закупках в клинике Мешалкина в Новосибирске вошло в список самых значимых юридических событий ушедшего 2020 года. Обвинительный приговор Октябрьского районного суда включило в своеобразный хит-парад интернет-издание «Право.RU».

Напомним, в июле руководители компаний «Фито» и «Терра» Александр Мартынюк и Яков Кузнецов были признаны виновными по части 2 статьи 178 УК РФ. Их приговорили к двум годам условно и штрафу в полмиллиона рублей. Суд пришел к выводу, что предприниматели ограничили конкуренцию путем соглашения, которое позволило им получить доход в особо крупном размере - порядка 576 миллионов рублей за 2015−2017 годы.

Мартынюк и Кузнецов, как утверждается, решили поддерживать цены на торгах, организуемых клиникой. Они лишь создавали видимость конкурентной борьбы, снижая максимальную стоимость контракта только на 0,5%.

Дело стало резонансным потому что обвиняемых осудили по крайне редко применяемой статье о картельных сговорах. Она была принята в новой редакции в 2012 году и используется не часто.

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#Новости#Происшествия
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