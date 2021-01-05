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В Новосибирской области за сутки из-за вируса госпитализировали 15 человек

5 января 2021, 15:57
В регионе зарегистрировано 876 обращений к медикам из-за симптомов ОРВИ

В Новосибирской области по данным на 5 января зарегистрировано 28 629 случаев COVID-19, в том числе у 1 663 детей. С начала пандемии коронавируса 24 898 человек выписаны с выздоровлением от этой болезни.

В настоящее время госпитализированы 13 детей с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом. Таких взрослых пациентов в больницах Новосибирска - 1 680, а в стационарах по области - 954.

Всего в Новосибирской области сделано 1 084 739 тестов на коронавирус. Под наблюдением медиков находятся 4 016 жителей региона, а 83 995 человек с него уже сняты.

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 876 обращений к медикам из-за симптомов ОРВИ. Госпитализированы 15 человек.

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