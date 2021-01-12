В Новосибирской области похолодает до -39 градусов

Posted 12 января 2021, 12:42
Published 12 января 2021, 12:42
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
В среду, 13 января, в Новосибирской области прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в южных районах возможен небольшой снег, местами изморозь. На дорогах гололедица.
Северо-восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с. Ночью местами возможны порывы до 17 м/с.
Температура ночью составит -27, -32°С, но при прояснениях до -39°С. В южных районах -21, -26°С. Днём все так же холодно, -21, -26°С, а местами и до -31°С.