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Posted 12 января 2021, 12:42

Published 12 января 2021, 12:42

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

В Новосибирской области похолодает до -39 градусов

12 января 2021, 12:42
Мороз ударит в ночь на 13 января

В среду, 13 января, в Новосибирской области прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в южных районах возможен небольшой снег, местами изморозь. На дорогах гололедица.

Северо-восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с. Ночью местами возможны порывы до 17 м/с.

Температура ночью составит -27, -32°С, но при прояснениях до -39°С. В южных районах -21, -26°С. Днём все так же холодно, -21, -26°С, а местами и до -31°С.

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