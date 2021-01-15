Нацпроект будет учитывать градостроительный потенциал вовлекаемых в оборот земель

Он добавил, что на вовлеченных в оборот земельных участках в 2020 году было построено порядка 1 млн кв. м жилья в 25 регионах страны. Регионами-лидерами по объемам ввода жилья на федеральных землях является Тюменская область (188 тыс. кв. м), Оренбургская область (105 тыс. кв. м) и Челябинская область (100 тыс. кв. м), в Москве на федеральной земле было построено 31 тыс. кв. м. жилья. «В 2021 году этот показатель будет увеличен до 1,3 млн кв. м. в 37 регионах», — добавил гендиректор Фонда ДОМ.РФ.