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Posted 21 января 2021, 06:58

Published 21 января 2021, 06:58

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

В новосибирском минтрансе рассказали, где пройдет очередная облава на безмасочников

21 января 2021, 06:58
Возглавит охоту замминистра Вячеслав Невежин.

Ранним утром 22 января в Новосибирском метрополитене пройдет рейд по проверке гражданами соблюдения масочного режима. Облава на безмасочников стартует в 7.30 на станции метро "Красный проспект".

Проверять граждан будут сотрудники полиции и работники министерства транспорта НСО. Возглавит охоту замминистра Вячеслав Невежин.

В ходе мероприятия будут выявлять COVID-диссидентов. С ними будет проведена разъяснительная работа. Особо грубые нарушители масочного режима будут штрафоваться.

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#Транспорт
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