В новосибирском минтрансе рассказали, где пройдет очередная облава на безмасочников

Posted 21 января 2021, 06:58
Published 21 января 2021, 06:58
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
Ранним утром 22 января в Новосибирском метрополитене пройдет рейд по проверке гражданами соблюдения масочного режима. Облава на безмасочников стартует в 7.30 на станции метро "Красный проспект".
Проверять граждан будут сотрудники полиции и работники министерства транспорта НСО. Возглавит охоту замминистра Вячеслав Невежин.
В ходе мероприятия будут выявлять COVID-диссидентов. С ними будет проведена разъяснительная работа. Особо грубые нарушители масочного режима будут штрафоваться.