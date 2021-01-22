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Posted 22 января 2021, 12:04

Published 22 января 2021, 12:04

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

ГИБДД назвала самые аварийные дни недели в Новосибирской области

22 января 2021, 12:04
Это вторник и суббота.

В Новосибирской области стали известный самые аварийные дни недели. Издание РБК со ссылкой на ГИБДД опубликовало статистику за прошедший год.

В столице Сибири самым аварийным днем оказался вторник. В эти дни произошло 212 ДТП. Чуть меньше - по понедельникам и субботам, 191 и 190 соответственно.

В области самыми аварийными стали субботы. На них пришлось 334 ДТП, в которых пострадали или погибли люди. На втором месте - вторники с 322 авариями, а на третьем - четверги, в которые зафиксировано 321 ДТП.

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#Происшествия
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