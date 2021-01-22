ГИБДД назвала самые аварийные дни недели в Новосибирской области

Posted 22 января 2021, 12:04
Published 22 января 2021, 12:04
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
В Новосибирской области стали известный самые аварийные дни недели. Издание РБК со ссылкой на ГИБДД опубликовало статистику за прошедший год.
В столице Сибири самым аварийным днем оказался вторник. В эти дни произошло 212 ДТП. Чуть меньше - по понедельникам и субботам, 191 и 190 соответственно.
В области самыми аварийными стали субботы. На них пришлось 334 ДТП, в которых пострадали или погибли люди. На втором месте - вторники с 322 авариями, а на третьем - четверги, в которые зафиксировано 321 ДТП.