atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января 2021, 05:01

Published 27 января 2021, 05:01

Modified 5 августа 2022, 12:13

Updated 5 августа 2022, 12:13

Центр производства катализаторов откроют в Новосибирске к 2025 году

27 января 2021, 05:01
Будет открыто два корпуса.

Институт катализа СО РАН за три года построит национальный исследовательский центр в Новосибирске.

Как рассказал завлабораторией каталитических процессов переработки возобновляемого сырья Вадим Яковлев, на территории института появится два корпуса. В одном ученые будут трудиться над созданием новых катализаторов для таких областей, как нефтепереработка и др. второй корпус станет тестировочным центром.

Уже готов эскиз и техзадание, но строительство запланировано на 2022 год. Финансирование проекта составит 2,8 млн рублей. Институт планирует привлечь деньги инвесторов, в частности «Газпромнефть», «Сибур», «Татнефть», «Уралхим».

Институт будут работать не только с собственными разработками, ученые будут брать заказы от других научно-исследовательских центров России.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика