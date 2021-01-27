Центр производства катализаторов откроют в Новосибирске к 2025 году

Как рассказал завлабораторией каталитических процессов переработки возобновляемого сырья Вадим Яковлев, на территории института появится два корпуса. В одном ученые будут трудиться над созданием новых катализаторов для таких областей, как нефтепереработка и др. второй корпус станет тестировочным центром.