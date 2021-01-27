Центр производства катализаторов откроют в Новосибирске к 2025 году

Posted 27 января 2021, 05:01
Published 27 января 2021, 05:01
Modified 5 августа 2022, 12:13
Updated 5 августа 2022, 12:13
Институт катализа СО РАН за три года построит национальный исследовательский центр в Новосибирске.
Как рассказал завлабораторией каталитических процессов переработки возобновляемого сырья Вадим Яковлев, на территории института появится два корпуса. В одном ученые будут трудиться над созданием новых катализаторов для таких областей, как нефтепереработка и др. второй корпус станет тестировочным центром.
Уже готов эскиз и техзадание, но строительство запланировано на 2022 год. Финансирование проекта составит 2,8 млн рублей. Институт планирует привлечь деньги инвесторов, в частности «Газпромнефть», «Сибур», «Татнефть», «Уралхим».
Институт будут работать не только с собственными разработками, ученые будут брать заказы от других научно-исследовательских центров России.