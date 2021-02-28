114 человек заболели коронавирусом за сутки в Новосибирской области

Еще 114 жителей Новосибирской области заболели коронавирусной инфекцией за сутки. По данным оперштаба, число инфицированных составило 35 749, среди них 2 020 детей.
Болезнь победили 32 824 человека, 55 из них выписались из инфекционных больниц в минувшие сутки. Зафиксировано 1 436 смертельных случаев из-за Covid-19. За сутки скончались шесть человек, из них четверо мужчин (56 лет, 62 года, 69 лет, 78 лет) и две женщины (51 год и 52 года).
Минздрав сообщил о 1956 госпитализированных из-за коронавируса, 1 220 человек лежат в инфекционных больницах Новосибирска. Известно о 90 тяжелых пациентах в реанимации, 15 – на ИВЛ. 2 167 жителей региона наблюдаются у медиков после контакта с инфицированными.
За стуки зафиксировано 3 474 обращения из-за ОРВИ.