Ангар со спецтехникой загорелся в Новосибирске

Сегодня, 28 февраля, на улице Автогенной в Новосибирске загорелся одноэтажный кирпичный ангар со спецтехникой внутри. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе АСТ-54.
Помещение оказалось закрыто на замки, поэтому пожарным пришлось вскрывать ворота. Людей внутри замечено не было, зато находилась на ремонте автомобильная техника.
Пожар привел к частичному обрушению здания. Как рассказали в МЧС, тушение осложняют большие сугробы на территории объекта, в том числе на крыше ангара.
Пожарным сообщили о возгорании в 20:30. В течение часа они локализовали огонь. Общая площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
В 21:55 открытое горение было ликвидировано. Пожарные продолжили проливать и разбирать обгоревшие конструкции.