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Ангар со спецтехникой загорелся в Новосибирске

28 февраля 2021, 23:07
Тушение осложняют огромные сугробы на территории рядом со зданием.

Сегодня, 28 февраля, на улице Автогенной в Новосибирске загорелся одноэтажный кирпичный ангар со спецтехникой внутри. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе АСТ-54.

Помещение оказалось закрыто на замки, поэтому пожарным пришлось вскрывать ворота. Людей внутри замечено не было, зато находилась на ремонте автомобильная техника.

Пожар привел к частичному обрушению здания. Как рассказали в МЧС, тушение осложняют большие сугробы на территории объекта, в том числе на крыше ангара.

Пожарным сообщили о возгорании в 20:30. В течение часа они локализовали огонь. Общая площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

В 21:55 открытое горение было ликвидировано. Пожарные продолжили проливать и разбирать обгоревшие конструкции.

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#Новости#Происшествия
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