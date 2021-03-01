Почти 300 жителей Бердска не смогут оплатить услуги ЖКХ за февраль

В Бердске почти 300 жителей не смогут оплатить февральские услуги ЖКХ. С проблемой столкнулись владельцы квартир по адресам: улица Первомайская, 19, улица К.Маркса, 36 , улица Красная Сибирь, 98.
Как сообщат "Курьер. Среда. Бердск" со ссылкой на МУП «КБУ», ООО «УК «ЖилКомСервис» не подала сведения о начислениях. Причина такого поступка со стороны управляющей компании неизвестна.
Муниципальное предприятие считает, что ООО «УК «ЖилКомСервис» нарушило условия договоров с «КБУ» и требования жилищного законодательства. Поэтому оно уже обратилось в администрацию, прокуратуру и жилищную инспекцию.
Жителей Бердска успокаивают тем, что они все-таки смогут расстаться с деньгами. В ближайшее время проблему обещают устранить.