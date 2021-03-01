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Почти 300 жителей Бердска не смогут оплатить услуги ЖКХ за февраль

1 марта 2021, 14:23
Управляющая компания не подала сведения о начислениях.

В Бердске почти 300 жителей не смогут оплатить февральские услуги ЖКХ. С проблемой столкнулись владельцы квартир по адресам: улица Первомайская, 19, улица К.Маркса, 36 , улица Красная Сибирь, 98.

Как сообщат "Курьер. Среда. Бердск" со ссылкой на МУП «КБУ», ООО «УК «ЖилКомСервис» не подала сведения о начислениях. Причина такого поступка со стороны управляющей компании неизвестна.

Муниципальное предприятие считает, что ООО «УК «ЖилКомСервис» нарушило условия договоров с «КБУ» и требования жилищного законодательства. Поэтому оно уже обратилось в администрацию, прокуратуру и жилищную инспекцию.

Жителей Бердска успокаивают тем, что они все-таки смогут расстаться с деньгами. В ближайшее время проблему обещают устранить.

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