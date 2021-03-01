Почти 60 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Новосибирской области

58 582 жителя Новосибирской области принял участие в вакцинации от коронавируса.
Как сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов во время оперативного совещания, им введен первый компонент препарата «Спутник V». Процедуру вакцинации завершили 16 241 человек, им уже введен второй компонент вакцины.
С начала вакцинации в область поступило 87 962 дозы препарата «Спутник V».
В Новосибирской области зарегистрировано 25 916 заболевших ОРВИ, жалоб на грипп не поступало. Коронавирус подтвердился у 35 860 человек, 32 885 выписались с выздоровлением.