atas.info
ГлавноеВсе новости

Почти 60 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Новосибирской области

1 марта 2021, 15:09
За день было привито 5 171 человек.

58 582 жителя Новосибирской области принял участие в вакцинации от коронавируса.

Как сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов во время оперативного совещания, им введен первый компонент препарата «Спутник V». Процедуру вакцинации завершили 16 241 человек, им уже введен второй компонент вакцины.

С начала вакцинации в область поступило 87 962 дозы препарата «Спутник V».

В Новосибирской области зарегистрировано 25 916 заболевших ОРВИ, жалоб на грипп не поступало. Коронавирус подтвердился у 35 860 человек, 32 885 выписались с выздоровлением.

Материалы по теме
Новосибирца дважды записали на вакцинацию от коронавируса в прошлоеЕще восемь человек скончались от коронавируса в Новосибирской областиВ Новосибирской области из-за коронавируса госпитализировали 25 детей
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52