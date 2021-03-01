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Сотрудника новосибирской колонии осудили за помощь осужденному

1 марта 2021, 08:25
Подсудимый пронес в ИК запрещенные предметы.

Бывший сотрудник исправительной колонии Новосибирской области получил срок за взятку от заключенного.

КП-Новосибирск узнала в прокуратуре, в период с февраля по март 2019 года сотрудник ГУФСИН передал заключенному ИК-3 запрещенные вещи – зарядку для мобильного телефона, сим-карту и некурительную табачную смесь. После он получил на свою банковскую карту перевод в размере 10 тысяч рублей.

Суд признал бывшего сотрудника ИК виновным и приговорил его к условному сроку в 3 года с исправительным сроком 2,5 года.

#Новости#Происшествия
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