Сотрудника новосибирской колонии осудили за помощь осужденному

Бывший сотрудник исправительной колонии Новосибирской области получил срок за взятку от заключенного.
КП-Новосибирск узнала в прокуратуре, в период с февраля по март 2019 года сотрудник ГУФСИН передал заключенному ИК-3 запрещенные вещи – зарядку для мобильного телефона, сим-карту и некурительную табачную смесь. После он получил на свою банковскую карту перевод в размере 10 тысяч рублей.
Суд признал бывшего сотрудника ИК виновным и приговорил его к условному сроку в 3 года с исправительным сроком 2,5 года.