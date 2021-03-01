Сотрудника новосибирской колонии осудили за помощь осужденному

КП-Новосибирск узнала в прокуратуре, в период с февраля по март 2019 года сотрудник ГУФСИН передал заключенному ИК-3 запрещенные вещи – зарядку для мобильного телефона, сим-карту и некурительную табачную смесь. После он получил на свою банковскую карту перевод в размере 10 тысяч рублей.