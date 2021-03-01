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В Новосибирске продают экзотическую квартиру за 18,5 млн руб

1 марта 2021, 17:44
В квартире стоит уникальная мебель Theodore Alexander.

В Новосибирске выставлена на продажу шикарная квартира. Трехкомнатные хоромы находятся в элитном доме №39 по улице Романова. Объявление размещено на сайте N1.ru. За квартиру просят 18,5 млн руб.

Риелтор обещает покупателю погружение "в мир роскоши и богатства". В квартире стоит уникальная мебель Theodore Alexander. Она создана в стиле замка графов Спенсеров начала XVI века.

Именно в такой обстановке провела свое детство принцесса Диана. Еще одной деталью роскоши являются персидские ковры ручной работы. Мозаика в холле также выполнена вручную.

Квартира располагается на 13-м этаже. На 130 квадратных метрах расположились несколько санузлов, две спальни, гостиная и кухня.

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#Новости#Бизнес
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