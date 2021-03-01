В Новосибирске продают экзотическую квартиру за 18,5 млн руб

В Новосибирске выставлена на продажу шикарная квартира. Трехкомнатные хоромы находятся в элитном доме №39 по улице Романова. Объявление размещено на сайте N1.ru. За квартиру просят 18,5 млн руб.
Риелтор обещает покупателю погружение "в мир роскоши и богатства". В квартире стоит уникальная мебель Theodore Alexander. Она создана в стиле замка графов Спенсеров начала XVI века.
Именно в такой обстановке провела свое детство принцесса Диана. Еще одной деталью роскоши являются персидские ковры ручной работы. Мозаика в холле также выполнена вручную.
Квартира располагается на 13-м этаже. На 130 квадратных метрах расположились несколько санузлов, две спальни, гостиная и кухня.