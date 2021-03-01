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В Новосибирской области число наркоманов снизилось на 15%

1 марта 2021, 18:21
При этом смертность от наркотического отравления в регионе неуклонно растет.

В Министерстве здравоохранения НСО подвели итоги в сфере противодействия наркомании. результаты озвучил главный внештатный специалист психиатр-нарколог ведомства Равиль Теркулов.

По его словам, в 2020 году в Новосибирской области проживал 4321 наркоман. Это на 15,5% меньше, чем годом ранее. В 2019 было выявлено 5112 больных наркоманией.

Медик призвал не радоваться этим цифрам. Снижение числа выявленных наркоманов говорит о нежелании ими вставать на диспансерный учет и низком уровне доверия к наркологическим службам. При этом смертность от наркотического отравления в регионе неуклонно растет.

По словам заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области Алексея Машьянова, в 2020 году было выявлено 2,2 тысячи преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Почти все они - тяжкие и особо тяжкие.

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