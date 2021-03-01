В Новосибирской области число наркоманов снизилось на 15%

В Министерстве здравоохранения НСО подвели итоги в сфере противодействия наркомании. результаты озвучил главный внештатный специалист психиатр-нарколог ведомства Равиль Теркулов.
По его словам, в 2020 году в Новосибирской области проживал 4321 наркоман. Это на 15,5% меньше, чем годом ранее. В 2019 было выявлено 5112 больных наркоманией.
Медик призвал не радоваться этим цифрам. Снижение числа выявленных наркоманов говорит о нежелании ими вставать на диспансерный учет и низком уровне доверия к наркологическим службам. При этом смертность от наркотического отравления в регионе неуклонно растет.
По словам заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области Алексея Машьянова, в 2020 году было выявлено 2,2 тысячи преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Почти все они - тяжкие и особо тяжкие.