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На левом берегу в Новосибирске нарушитель застрял на трамвайных путях

2 марта 2021, 13:59
Инцидент случился утром, когда люди спешили на работу.

Утром 2 марта на трамвайных путях на улице Вертковской застряла иномарка. Из-за этого оказалось заблокированным движение сразу нескольких трамвайных маршрутов. О происшествии сообщает Вести.Новосибирск.

Инцидент случился утром, когда люди спешили на работу. Около дома №31 водитель решил объехать утреннюю пробку по трамвайным путям и остановился между остановками «Серафимовича» и «Римского-Корсакова».

Чтобы не быть узнанным, водитель вышел из машины и залепил номера снегом. Однако вряд ли это спасет автохама. За свой маневр ему грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на полгода.

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