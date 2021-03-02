На левом берегу в Новосибирске нарушитель застрял на трамвайных путях

Утром 2 марта на трамвайных путях на улице Вертковской застряла иномарка. Из-за этого оказалось заблокированным движение сразу нескольких трамвайных маршрутов. О происшествии сообщает Вести.Новосибирск.
Инцидент случился утром, когда люди спешили на работу. Около дома №31 водитель решил объехать утреннюю пробку по трамвайным путям и остановился между остановками «Серафимовича» и «Римского-Корсакова».
Чтобы не быть узнанным, водитель вышел из машины и залепил номера снегом. Однако вряд ли это спасет автохама. За свой маневр ему грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на полгода.