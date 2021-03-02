Новосибирск в начале весны ждет похолодание до -20 градусов

В Новосибирске с началом весны климатическая зима не отступает. Синоптики предупреждают, что по ночам возможно похолодание до -20 градусов, а дневные температуры составят максимум -3 градуса.
В настоящее время над Новосибирской областью находится контрастный циклон. На юге региона теплее, до -2... -5 градусов, а на севере стоят морозы до -15... -17 градусов. Все это сопровождается снегопадами, которые с сегодняшнего дня ослабевают.
Первая декада месяца окажется относительно теплой с температурой вышел нормы на 2–4 градуса. Но в сопровождении метелей. Плюсовых температур пока ждать не приходится.
В среду, 3 марта, осадков в городе не ожидается. Ночные температуры опустятся до -18... -20 градусов. Днем потеплеет до -8... -10 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью 3–8 м/с.
В четверг, 4 марта, в Новосибирске возможен небольшой снег. Ночью уже теплее, до -12... -14 градусов. Днем температура поднимется до -3... -5 градусов. Возможны порывы ветра до 14 м/с.