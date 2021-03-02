В Новосибирской области насчитали более 35 тысяч самозанятых

Большое количество самозанятых трудятся в сфере автоперевозок, недвижимости и образования (репетиторство). В общей сложности доход этой доли населения составляет около 4,5 млрд рублей в 2020 году. Власти обсудили увеличение мер поддержки государства самозанятым. С 2021 года они могут пользоваться всеми льготами, доступными малому и среднему бизнесу.