В Новосибирской области насчитали более 35 тысяч самозанятых

35 082 жителя Новосибирской области официально объявили себя самозанятыми на 1 февраля 2021 года.
Большое количество самозанятых трудятся в сфере автоперевозок, недвижимости и образования (репетиторство). В общей сложности доход этой доли населения составляет около 4,5 млрд рублей в 2020 году. Власти обсудили увеличение мер поддержки государства самозанятым. С 2021 года они могут пользоваться всеми льготами, доступными малому и среднему бизнесу.
Проект по созданию условий и мер поддержки для этой категории граждан Новосибирская область поддержала в 2020 году. Губернатор Андрей Травников надеется на активное развитие предпринимательства и популяризацию статуса самозанятых.