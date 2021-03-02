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В Новосибирской области насчитали более 35 тысяч самозанятых

2 марта 2021, 10:40
В области увеличили меры поддержки самозанятым.

35 082 жителя Новосибирской области официально объявили себя самозанятыми на 1 февраля 2021 года.

Большое количество самозанятых трудятся в сфере автоперевозок, недвижимости и образования (репетиторство). В общей сложности доход этой доли населения составляет около 4,5 млрд рублей в 2020 году. Власти обсудили увеличение мер поддержки государства самозанятым. С 2021 года они могут пользоваться всеми льготами, доступными малому и среднему бизнесу.

Проект по созданию условий и мер поддержки для этой категории граждан Новосибирская область поддержала в 2020 году. Губернатор Андрей Травников надеется на активное развитие предпринимательства и популяризацию статуса самозанятых.

#Новости#Бизнес
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