Жители Плющихинского жилмассива пожаловались на транспортный коллапс

Жители Плющихинского жилмассива в Новосибирске пожаловались на плохое транспортное сообщение в районе. Люди тратят несколько часов на дорогу до работы. Местные жители каждое утро сталкиваются с такими проблемами, как переполненный транспорт и постоянные пробки. А ведь некоторым приходится с пересадками добираться до точки назначения.
Жительница Новосибирска Юлия Иванова рассказала НГС, что в жилмассиве останавливаются несколько автобусов и маршруток, но попасть туда невозможно. Ее дочь ходит в школу, до которой три остановки, пешком, потому что так быстрее. По словам женщины, транспорта стало меньше, а из-за расширения границ жилмассива, пассажиропоток увеличился.
Из жилмассива предусмотрен лишь один выезд, который блокируется в случае непогоды, ЧП, ДТП.
Юлия Иванова недоумевает, как при планировании жилмассива власти не предусмотрели такой вещи, как дороги. Району необходима транспортная развязка.