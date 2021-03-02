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Жители Плющихинского жилмассива пожаловались на транспортный коллапс

2 марта 2021, 08:20
Жители надеются, что на проблемы жилмассива обратят внимание власти.

Жители Плющихинского жилмассива в Новосибирске пожаловались на плохое транспортное сообщение в районе. Люди тратят несколько часов на дорогу до работы. Местные жители каждое утро сталкиваются с такими проблемами, как переполненный транспорт и постоянные пробки. А ведь некоторым приходится с пересадками добираться до точки назначения.

Жительница Новосибирска Юлия Иванова рассказала НГС, что в жилмассиве останавливаются несколько автобусов и маршруток, но попасть туда невозможно. Ее дочь ходит в школу, до которой три остановки, пешком, потому что так быстрее. По словам женщины, транспорта стало меньше, а из-за расширения границ жилмассива, пассажиропоток увеличился.

Из жилмассива предусмотрен лишь один выезд, который блокируется в случае непогоды, ЧП, ДТП.

Юлия Иванова недоумевает, как при планировании жилмассива власти не предусмотрели такой вещи, как дороги. Району необходима транспортная развязка.

#Новости#Транспорт
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