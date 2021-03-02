Жители Плющихинского жилмассива пожаловались на транспортный коллапс

Жительница Новосибирска Юлия Иванова рассказала НГС, что в жилмассиве останавливаются несколько автобусов и маршруток, но попасть туда невозможно. Ее дочь ходит в школу, до которой три остановки, пешком, потому что так быстрее. По словам женщины, транспорта стало меньше, а из-за расширения границ жилмассива, пассажиропоток увеличился.