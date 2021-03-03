Нового генконсула Таджикистана представили в Новосибирске губернатору

Сегодня, 3 февраля, губернатору Новосибирской области представили нового генерального консула Таджикистана в регионе. Ятим Давлатходжа прибыл вместе с послом республики в России Имомуддином Сатторовым.
По словам посла, у Таджикистана установились хорошие и прочные отношения с Новосибирской областью. В региональных вузах проходят обучение более 600 студентов из Таджикистана, а много граждан из этой республики заняты в экономике.
- Нам надо выходить из той ситуации, в которой мы оказались в связи с пандемией, и как можно скорее наращивать взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах. Мы заинтересованы в привлечении инвестиций российских компаний в Таджикистан, - заявил посол.
Губернатор согласился с тем, что после затишья в пандемию область заинтересована в возобновлении активности в работе с другими странами. По данным регионального правительства, в 2020 году товарооборот Новосибирской области с Таджикистаном составил $ 10,43 млн.