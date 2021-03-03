Нового генконсула Таджикистана представили в Новосибирске губернатору

- Нам надо выходить из той ситуации, в которой мы оказались в связи с пандемией, и как можно скорее наращивать взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах. Мы заинтересованы в привлечении инвестиций российских компаний в Таджикистан, - заявил посол.