atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирского преподавателя обвинили в манипуляции студентом-убийцей

4 марта 2021, 03:13
Журналисты получили анонимное письмо от человека, который хочет опорочить психолога.

В среду, 3 марта, получила неожиданное продолжение трагическая история, связанная с убийством студентом НГТУ Денисом Миллером своего одногрупника. Причиной для преступления стала ревность из-за женщины, и внезапно в деле появилась еще одна дама.

Журналисты КП-Новосибирск рассказали о том, что к ним по почте пришло письмо от некой студентки гуманитарного факультета НГТУ Валентины Игоревны Семеновой. Забегая вперед, необходимо сказать, что имя оказалось вымышленное, как и факультет. Но автор письма обвинил вполне конкретного преподавателя, имя которой не называется, что именно она довела Дениса Миллера до неуравновешенного состояния, которое привело его к преступлению.

- На протяжении долгого времени он общался со своей близкой подругой, преподавателем кафедры социологии и массовых коммуникаций НГТУ. Именно она консультировала его по вопросам психологии. По ее приглашению он неоднократно присутствовал на ее занятиях, в том числе накануне трагедии, 13 февраля, и непосредственно в день трагедии — 16 февраля. Она неоднократно прямо в учебных аудиториях выступала за то, что «отношения надо выяснять кровью»,- говорится в письме, автор которого сообщил, что отправил копию в Следственный комитет.

Следователи, как выяснилось, такого письма не получали. А названный в нем преподаватель никогда не работал с Денисом Миллером. Позднее выяснилось, что в НГТУ уже приходили письма, обвиняющие преподавателя в различных проступках. Кто-то проявляет к ней нездоровый интерес, и это тоже может быть опасным, учитывая произошедшее в университете.

Материалы по теме
Студент, убивший однокурсника у НГТУ, оставил записку17 животных убили браконьеры в Новосибирской области с начала годаУбившую 9-летнюю дочь жительницу Новосибирска приговорили к 13 годам заключения
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52