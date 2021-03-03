Новосибирского преподавателя обвинили в манипуляции студентом-убийцей

В среду, 3 марта, получила неожиданное продолжение трагическая история, связанная с убийством студентом НГТУ Денисом Миллером своего одногрупника. Причиной для преступления стала ревность из-за женщины, и внезапно в деле появилась еще одна дама.
Журналисты КП-Новосибирск рассказали о том, что к ним по почте пришло письмо от некой студентки гуманитарного факультета НГТУ Валентины Игоревны Семеновой. Забегая вперед, необходимо сказать, что имя оказалось вымышленное, как и факультет. Но автор письма обвинил вполне конкретного преподавателя, имя которой не называется, что именно она довела Дениса Миллера до неуравновешенного состояния, которое привело его к преступлению.
- На протяжении долгого времени он общался со своей близкой подругой, преподавателем кафедры социологии и массовых коммуникаций НГТУ. Именно она консультировала его по вопросам психологии. По ее приглашению он неоднократно присутствовал на ее занятиях, в том числе накануне трагедии, 13 февраля, и непосредственно в день трагедии — 16 февраля. Она неоднократно прямо в учебных аудиториях выступала за то, что «отношения надо выяснять кровью»,- говорится в письме, автор которого сообщил, что отправил копию в Следственный комитет.
Следователи, как выяснилось, такого письма не получали. А названный в нем преподаватель никогда не работал с Денисом Миллером. Позднее выяснилось, что в НГТУ уже приходили письма, обвиняющие преподавателя в различных проступках. Кто-то проявляет к ней нездоровый интерес, и это тоже может быть опасным, учитывая произошедшее в университете.