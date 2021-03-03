Новосибирского преподавателя обвинили в манипуляции студентом-убийцей

- На протяжении долгого времени он общался со своей близкой подругой, преподавателем кафедры социологии и массовых коммуникаций НГТУ. Именно она консультировала его по вопросам психологии. По ее приглашению он неоднократно присутствовал на ее занятиях, в том числе накануне трагедии, 13 февраля, и непосредственно в день трагедии — 16 февраля. Она неоднократно прямо в учебных аудиториях выступала за то, что «отношения надо выяснять кровью»,- говорится в письме, автор которого сообщил, что отправил копию в Следственный комитет.