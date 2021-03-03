Сын сотрудника НКВД из Новосибирска попросил полицию защитить честь его отца

Сегодня, 3 марта, стало известно, что житель Новосибирска Сергей Митюшов обратился в полицию с заявлением на томича Дениса Карагодина. Поводом для этого стало опубликованное расследование на сайте Karagodin.org.
Согласно опубликованным самим Карагодиным документами, Сергей Митюшов — сын Алексея Митюшова, бывшего сотрудника НКВД СССР, который, по данным автора расследования, принимал решение о расстреле его прадеда, Степана Карагодина.
Сергей Митюшов, со своей стороны, заявил полиции, что указанные на сайте данные дискредитируют имя его отца. Денис Карагодин апеллирует к тому, что это информация была получена им официально.
Полиция допрашивала Карагодина в Томске. Автор расследования сослался на 51-ю статью Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя.