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Сын сотрудника НКВД из Новосибирска попросил полицию защитить честь его отца

3 марта 2021, 17:35
Он написал заявление в МВД на автора расследования о расстреле сибиряка.

Сегодня, 3 марта, стало известно, что житель Новосибирска Сергей Митюшов обратился в полицию с заявлением на томича Дениса Карагодина. Поводом для этого стало опубликованное расследование на сайте Karagodin.org.

Согласно опубликованным самим Карагодиным документами, Сергей Митюшов — сын Алексея Митюшова, бывшего сотрудника НКВД СССР, который, по данным автора расследования, принимал решение о расстреле его прадеда, Степана Карагодина.

Сергей Митюшов, со своей стороны, заявил полиции, что указанные на сайте данные дискредитируют имя его отца. Денис Карагодин апеллирует к тому, что это информация была получена им официально.

Полиция допрашивала Карагодина в Томске. Автор расследования сослался на 51-ю статью Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя.

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