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В Заксобрании предложили провести ревизию лесов Новосибирского района

3 марта 2021, 19:06
С инициативой выступил Андрей Шимкив.

Спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив выступил с идеей провести ревизию лесов Новосибирского района. С этой целью планируется возобновить деятельность рабочей группы при минприроды. В группу приняли решение включить эколога Юлию Колеватову.

Свою идею Шимкив высказал в ходе личного приема. Он поднял тему сохранения лесов и предложил провести ревизию насаждений, а для этого нужно вернуть работу рабочей группы при региональном минприроды. Инициативу же депутату подала эколог Юлия Колеватова.

- В свое время было выпущено постановление о передаче лесхозпредприятиям территорий, покрытых лесом. Во всех районах леса ушли в лесной фонд, а в Новосибирском — зависли. В свое время в Запсиблеспроекте мы пытались найти хоть какие-то данные по материалам лесоустройства. Их нет, они пропали. И почему это случилось, можно только догадываться, - заявила Юлия Ковалева.

Спикер заксобрания ответил, что все леса невозможно сохранить. Нельзя и запретить их вырубку. Но сначала необходимо разобраться и провести ревизию, после чего решать, что поставить под охрану.

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