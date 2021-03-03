В Заксобрании предложили провести ревизию лесов Новосибирского района

- В свое время было выпущено постановление о передаче лесхозпредприятиям территорий, покрытых лесом. Во всех районах леса ушли в лесной фонд, а в Новосибирском — зависли. В свое время в Запсиблеспроекте мы пытались найти хоть какие-то данные по материалам лесоустройства. Их нет, они пропали. И почему это случилось, можно только догадываться, - заявила Юлия Ковалева.