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Госжилинспекция назвала дома в Новосибирске с самыми недовольными жильцами

4 марта 2021, 10:31
В основном жильцы жалуются на плохое состояние дворов, подъездов.

Государственная жилищная инспекция составила список домов в Новосибирске с самыми недовольными жильцами.

В 2020 году чаще всего поступали жалобы на состояние домов по ул. 2-й Обской, Народной, Зорге, Терешковой, Немировича-Данченко, Достоевского, Депутатской и Троллейной.

Так, жильцы дома №69 по улице 2-й Обской жаловались на неудовлетворительное состояние дворовой территории, низкую температуру в доме и проблемы в работе лифтов. Доме №28/1 по ул. Народной столкнулся с аналогичными проблемами, плюс были жалобы на инженерные системы.

Содержание подъездов и дворов не удовлетворяло жильцов домов №13 по ул. Достоевского, №60 по ул. Депутатской, №151/1 пл ул. Троллейной. На Нагорной жители дома №17 также жаловались на плохое состояние подъездов, а также на работу вентиляции и на проблемы с газоснабжением.

Жильцы дома №94 по ул. Зорге сообщили о протекании кровли, также у них возникли вопросы к плате за ЖКУ. На незаконную перепланировку и коммунальные услуги пожаловались жители дома №12 по ул. Терешковой.

Неприятный запах стал сюрпризом новоселов в доме по ул. Немировича-Данченко.

#Новости#Общество
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