Госжилинспекция назвала дома в Новосибирске с самыми недовольными жильцами

Государственная жилищная инспекция составила список домов в Новосибирске с самыми недовольными жильцами.
В 2020 году чаще всего поступали жалобы на состояние домов по ул. 2-й Обской, Народной, Зорге, Терешковой, Немировича-Данченко, Достоевского, Депутатской и Троллейной.
Так, жильцы дома №69 по улице 2-й Обской жаловались на неудовлетворительное состояние дворовой территории, низкую температуру в доме и проблемы в работе лифтов. Доме №28/1 по ул. Народной столкнулся с аналогичными проблемами, плюс были жалобы на инженерные системы.
Содержание подъездов и дворов не удовлетворяло жильцов домов №13 по ул. Достоевского, №60 по ул. Депутатской, №151/1 пл ул. Троллейной. На Нагорной жители дома №17 также жаловались на плохое состояние подъездов, а также на работу вентиляции и на проблемы с газоснабжением.
Жильцы дома №94 по ул. Зорге сообщили о протекании кровли, также у них возникли вопросы к плате за ЖКУ. На незаконную перепланировку и коммунальные услуги пожаловались жители дома №12 по ул. Терешковой.
Неприятный запах стал сюрпризом новоселов в доме по ул. Немировича-Данченко.