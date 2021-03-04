Госжилинспекция назвала дома в Новосибирске с самыми недовольными жильцами

Содержание подъездов и дворов не удовлетворяло жильцов домов №13 по ул. Достоевского, №60 по ул. Депутатской, №151/1 пл ул. Троллейной. На Нагорной жители дома №17 также жаловались на плохое состояние подъездов, а также на работу вентиляции и на проблемы с газоснабжением.