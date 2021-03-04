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Мать погибшего новосибирского студента требует ужесточить наказание для убийцы

4 марта 2021, 14:43
Обвиняемый в убийстве находится в СИЗО.

Мать погибшего студента НГТУ добивается максимального срока для убийцы своего сына.

Женщина рассказала КП-Новосибирск, что направила официальное обращение, в котором требует переквалифицировать уголовное дело с части 1 на 2 статьи 105 УК РФ.

Отметим, что первая часть предполагает максимальное наказание 15 лет лишения свободы, а вторая – 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. Официального ответа она пока не получила.

Напомним, молодого человека зарезали у стен НГТУ в присутствии его девушки. Следствие задержало предполагаемого убийцу – студента-психолога Дениса Миллера, который признался в совершенном преступлении. Подробнее о деле можно узнать из материалов Атас.инфо.

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#Новости#Криминал
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