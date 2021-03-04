Мать погибшего новосибирского студента требует ужесточить наказание для убийцы

Напомним, молодого человека зарезали у стен НГТУ в присутствии его девушки. Следствие задержало предполагаемого убийцу – студента-психолога Дениса Миллера, который признался в совершенном преступлении. Подробнее о деле можно узнать из материалов Атас.инфо.