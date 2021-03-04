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Пешеходов предупредили об опасности в центре Новосибирска

4 марта 2021, 13:13
Рядом с выходом на проезжую часть появились агитационные таблички

В центре Новосибирска у пешеходных переходов появились таблички, предупреждающие людей об опасности. Они призывают пешеходов быть внимательными и предлагают выполнить ряд необходимых для безопасности действий.

О предупреждениях на пересечении улиц Каменской и Ядринцевской рассказали подписчики АСТ-54. Они разместили фотографии табличек, которые просят пешеходов снять наушники или капюшон перед выходом на дорогу, взять ребенка за руку и убедиться в безопасности перехода.

Такие призывы должны обратить на себя внимание со стороны пешеходов. И снизить риск возникновения аварийной ситуации.

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