Пешеходов предупредили об опасности в центре Новосибирска

О предупреждениях на пересечении улиц Каменской и Ядринцевской рассказали подписчики АСТ-54. Они разместили фотографии табличек, которые просят пешеходов снять наушники или капюшон перед выходом на дорогу, взять ребенка за руку и убедиться в безопасности перехода.