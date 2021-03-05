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На Новосибирскую область обрушилась снежная стихия

6 марта 2021, 03:15
Порывистый ветер и снег серьезно снизили видимость на дорогах.

В ночь на субботу, 6 марта, Новосибирская область оказалась во власти снежной стихии. Метели с сильнейшим ветром обрушились на города, поселки и дороги.

По сообщению подписчиков АСТ-54, на загородных трассах из-за снега видимость оказалась минимальной. Водители останавливаются на обочинах, чтобы переждать непогоду.

В самом Новосибирске поднялся очень сильный ветер. На улице Дуси Ковальчук он сорвал дорожный знак, который раскачивался на проводе над проезжей частью.

Напомним, с девяти вечера в Новосибирской области ввели временное ограничение движения пассажирского автомобильного транспорта. Оно распространяется на участок дороги К-17р на территории Краснозерского и Карасукского районов.

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