На Новосибирскую область обрушилась снежная стихия

В ночь на субботу, 6 марта, Новосибирская область оказалась во власти снежной стихии. Метели с сильнейшим ветром обрушились на города, поселки и дороги.
По сообщению подписчиков АСТ-54, на загородных трассах из-за снега видимость оказалась минимальной. Водители останавливаются на обочинах, чтобы переждать непогоду.
В самом Новосибирске поднялся очень сильный ветер. На улице Дуси Ковальчук он сорвал дорожный знак, который раскачивался на проводе над проезжей частью.
Напомним, с девяти вечера в Новосибирской области ввели временное ограничение движения пассажирского автомобильного транспорта. Оно распространяется на участок дороги К-17р на территории Краснозерского и Карасукского районов.