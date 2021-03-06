Новосибирск вошел в ТОП-10 городов с самыми дешевыми квартирами

По данным портала Urbanus.ru, самая дешевая жилплощадь находится в ЖК «Радуга Сибири». Это студия площадью 25,67 кв.м., которая стоит 1,58 млн рублей. Самая низкая цена за квартиру зафиксирована в ЖК «Любимый». Там продают квартиру площадью 38,95 кв.м. за почти 2 млн рублей.