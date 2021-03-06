Новосибирск вошел в ТОП-10 городов с самыми дешевыми квартирами

Седьмое место в рейтинге самых дешевых квартир в городах России досталось Новосибирску.
По данным портала Urbanus.ru, самая дешевая жилплощадь находится в ЖК «Радуга Сибири». Это студия площадью 25,67 кв.м., которая стоит 1,58 млн рублей. Самая низкая цена за квартиру зафиксирована в ЖК «Любимый». Там продают квартиру площадью 38,95 кв.м. за почти 2 млн рублей.
Самая дешевая квартира в стране продается в Самаре. Ее цена – 1,05 млн рублей, площадь – 20,41 кв.м.
Самые дорогие квартиры рейтинга находятся в Москве. Студию площадью 20,9 кв.м. там можно купить за 4,22 млн рублей, а однушку площадью 35,20 кв.м. – 3,08 млн рублей.