Жители элитного ЖК в центре Новосибирска пожалуются Путину на мусорный контейнер

В Новосибирске жители элитного ЖК «Тихий двор» пригрозили пожаловаться в Администрацию Президента России на бездействие местных органов власти из-за стоящей по соседству с их домой мусорной площадки. Оно борются с контейнером уже несколько лет, и пока безрезультатно.
Жители дома по улице Крылова, 4 страдают от переполненного мусорного бака, который возник рядом с ними без согласования с собственниками и без ведома ТСЖ «Тихий двор». При этом баки часто переполнены и выставляются так, что перегораживают проезд, сообщает НГС. Кроме того, на площадке иногда возникают пожары, пламя которых по высоте доходит до второго этажа.
Контейнер как таковой стоит для соседнего дома. Но им начали пользоваться очень многие люди, который идут утром в сторону Красного проспекта. Именно поэтому мусор здесь слишком быстро скапливается, а вывозят его якобы нерегулярно.
Дом, который борется с мусоркой, непростой. В нем расположено несколько дорогих бутиков, а квартиры его владельцы продают по цене от 18 до 48 миллионов рублей. В 2014 году ЖК «Тихий двор» вошел в топ-5 самых лучших домов Новосибирска по версии газеты «Континент Сибирь».
ТСЖ регулярно жалуется в контролирующие органы на переполненную мусорную площадку. Но прямо перед проверками мусор внезапно исчезает, словно ответственные за контейнер получают предупреждение. Уставшие требовать от местных властей защитить из от мусора жители готовы обратиться в Администрацию Путина.