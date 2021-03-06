Жители элитного ЖК в центре Новосибирска пожалуются Путину на мусорный контейнер

Жители дома по улице Крылова, 4 страдают от переполненного мусорного бака, который возник рядом с ними без согласования с собственниками и без ведома ТСЖ «Тихий двор». При этом баки часто переполнены и выставляются так, что перегораживают проезд, сообщает НГС. Кроме того, на площадке иногда возникают пожары, пламя которых по высоте доходит до второго этажа.